شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة ضبط 214 عبوة مبيدات مجهولة المصدر بالنوبارية والان مع تفاصيل الخبر

كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حملاتها للتفتيش علي محلات ومخازن بيع المبيدات بالنوبارية بقرية الشجاعة وذلك بناء على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق بضرورة تشديد الرقابة علي محلات بيع المبيدات لحماية المزارعين من الغش وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية وبالتنسيق مع الدكتورة هاله محمد أبو يوسف مدير المعمل المركزى للمبيدات والمهندس حسام الدين محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية وبمشاركة الادارة المركزية لمكافحة الافات ومباحث التموين.

أوضح بيان لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم المرور على عدد من محلات ومخازن الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية بمديرية الزراعة بالنوبارية قرية الشجاعه وتم ضبط 214عبوة مبيدات مختلفة السعات والاحجام وتم تحرير عدد 3 محاضر للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وقد تنوعت المضبوطات بين الاتجار بدون ترخيص والاتجار في مبيدات غير مسجله ومجهوله المصدر و قد تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة مباحث التموين.