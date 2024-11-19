شكرا لقرائتكم خبر عن دينزل واشنطن يكشف عن نصائحه لأطفاله حول صناعة السينما والان مع تفاصيل الخبر

كشف النجم العالمى دينزل واشنطن عن النصائح التى قدمها لأطفاله حول التمثيل، وفى حديثه لصحيفة صنداى تايمز البريطانية، قال الممثل الأسطورى: "لقد أخبرتهم أن عليهم الصعود إلى المسرح لأن هذا هو المكان الذى تتعلم فيه التمثيل".



عائلة دينزل واشنطن

وأضاف دينزل، الذى يعمل طفلاه ممثلين، "أنت لا تتعلم التمثيل على شاشة التليفزيون، أنت لا تتعلم التمثيل فى الأفلام، إنك تتعلم التمثيل على المسرح".

وقال نجم Fences "التليفزيون والأفلام هي وسيلة المخرج - حيث يتحكمون فيها. يعتقد الجميع أنهم قادرون على القيام بذلك، هل تفهم ما أعنيه؟ وأضاف دينزل: "أنا لا أختار الممثلين الذين لم تتح لهم الفرصة أبدًا لأنه ربما لم يكن هذا هو مسارهم، لكن يمكنني أن أخبركم عن أطفالي".

وفي سياق آخر من المقابلة، شارك النجم البالغ من العمر 69 عامًا أيضًا نظرة ثاقبة لمشاعره في مكتبة أعماله الخاصة، وأشار الممثل: "لم أشاهد أي فيلم من أفلام من البداية إلى النهاية، ولا حتى Gladiator II".

في الآونة الأخيرة، تلقى دينزل الثناء من المخرج ريدلي سكوت على أدائه المتميز في فيلم Gladiator II.

وأوضح النجم العالمى دينزل واشنطن أن مخرج فيلمه الجديد Gladiator 2 المخرج العالمى ريدلى سكوت، جعل العمل فى الفيلم سهلاً من خلال إنشاء مجسمات بالحجم الطبيعى عندما تم التصوير فى مالطا.

وصرح واشنطن قائلاً: "عندما كنت أتجول في روما، بدا الأمر وكأن هناك 10 آلاف كومبارس وحصان، وكان الأمر خياليًا، وممتعًا، كل ما عليك هو ارتداء المعدات، والملابس الخاصة بشخصيتك وقدم دورك بكل سهولة".

فى نفس السياق دائمًا ما يغازل النجم العالمي الحائز على الأوسكار دينزل واشنطن، الجماهير وصناع السينما والدراما بفكر الابتعاد والاعتزال عن الشاشة، ومع اقتراب عرض الجزء الجديد من فيلم Gladiator للمخرج العالمي ريدلي سكوت الذي سيعرض في 22 نوفمبر، عادت من جديد فكرة اعتزال واشنطن عن التصوير بعد أن صرح في لقائه مع مجلة إمباير أنه لم يتبقَ له سوى عدد قليل من الأعمال أمام الكاميرا.

ونقلت صحيفة Deadline، في تقريرها تصريحات النجم الحائز على جائزة الأوسكار، والتي قال فيها: "الأشياء التي تحدث لي على المستوى المهني خلف الكاميرا مهمة بالنسبة لي الآن، أعتقد أن الوقت الذي سأقضيه أمام الكاميرا أصبح أقل وأقل، لم يتبق سوى عدد قليل جدًا من الأفلام".