ميرنا وليد - بيروت - شارك الاعلامي اللبناني الدكتور زياد نجيم صوراً جديدة لابنه تيو من زوجته الطبيبة لارا نصر بمناسبة عيد ميلاده الأول.

وعلق على هذه الصور اللطيفة لابنه وكتب : "تيو لارا نصر زياد نجيم.. عيد ميلاد اول سعيد ابننا الحبيب .. ابن الحياة.."

كما أضاف اية من الانجيل : " أحْمَدُكَ مِنْ أَجْلِ أَنِّي قَدِ امْتَزْتُ عَجَبًا. عَجِيبَةٌ هِيَ أَعْمَالُكَ، وَنَفْسِي تَعْرِفُ ذلِكَ يَقِينًا."

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هذه الصور ووجهوا رسائل التهنئة لابن زياد بعيد ميلاده كما ان البعض شبّه الطفل الصغير لوالده من حيث الشكل.

كانت هذه تفاصيل خبر زياد نجيم يحتفل بعيد ميلاد إبنه الأول ويشارك صوراً لطيفة له بهذه المناسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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