سبب غياب غيث مروان عن خطوبة صديقه أسامة مروة..خلافات تظهر الى العلن؟

ميرنا وليد - بيروت - أحدث غياب اليوتيوبر غيث مروان عن خطوبة صديقه المقرّب اليوتيوبر أسامة مروة، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، وقد ظن البعض ان هناك خلافات بينهما، فيما أشار آخرون الى ان غيث على خلاف مع عائلة "بيوتي"، ولأن الخطوبة أقيمت في منزل شيرين بيوتي فلم يحضر غيث، لكن هل سيمتنع عن الحضور في حفل الخطوبة ايضا؟.
على صعيد آخر تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو عفوي ولطيف للغاية، من خطوبة أسامة مروة على حبيبته اليوتيوبر السورية شيرين عمارة الشهيرة بشرين بيوتي.
وقد ظهر أسامة في الفيديو وعلامات الغيرة واضحة عليه، عندما كان يمازحه أحد الأشخاص بأنه سرق منه شيرين، وقام بإحتضانها بخفة دم واضحة.
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