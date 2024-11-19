فضـ ـيحة مدوية في قصر الأمير النروجي هاكون والأميرة ميتي ماريت

ميرنا وليد - بيروت - تم توقيف ماريوس بورغ هويبي الإبن الأكبر للأميرة النروجية ميتي ماريت بعد إتهامه بالإغتـ ـصاب وليست التهمة الوحيدة بل واجه تهم العنف من قبل ثلاثة من صديقاته قبل ثلاثة أشهر.

الشاب عمره 27 عاماً ووالده البيولوجي هو مورتن بورغ. ماريوس يقيم مع والدته وزوج والدته الأمير هاكون وشقيقته أنغريد ألكسندرا وشقيقه سفيري ماغنوس. كان عمره ثلاث سنوات حين إرتبطت والدته بأمير النروج إبن الملك هارالد والملكة سونجا وبقي على تواصل مع والده ولم يعرف بعد مدة التوقيف.

وورد في تقرير الشرطة أن ماريوس بورغ خالف القانون بإقامة علاقة حميمة مع إمرأة فاقدة الوعي أو غير قادرة على المقاومة لأسباب أخرى. ولم يكشف عن هوية الضحية لكن يبدو أنها ليست من واحدة من الصديقات الثلاثة اللواتي اتهمنه بالعنف.