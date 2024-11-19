- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - تم توقيف ماريوس بورغ هويبي الإبن الأكبر للأميرة النروجية ميتي ماريت بعد إتهامه بالإغتـ ـصاب وليست التهمة الوحيدة بل واجه تهم العنف من قبل ثلاثة من صديقاته قبل ثلاثة أشهر.
الشاب عمره 27 عاماً ووالده البيولوجي هو مورتن بورغ. ماريوس يقيم مع والدته وزوج والدته الأمير هاكون وشقيقته أنغريد ألكسندرا وشقيقه سفيري ماغنوس. كان عمره ثلاث سنوات حين إرتبطت والدته بأمير النروج إبن الملك هارالد والملكة سونجا وبقي على تواصل مع والده ولم يعرف بعد مدة التوقيف.
وورد في تقرير الشرطة أن ماريوس بورغ خالف القانون بإقامة علاقة حميمة مع إمرأة فاقدة الوعي أو غير قادرة على المقاومة لأسباب أخرى. ولم يكشف عن هوية الضحية لكن يبدو أنها ليست من واحدة من الصديقات الثلاثة اللواتي اتهمنه بالعنف.
كانت هذه تفاصيل خبر فضـ ـيحة مدوية في قصر الأمير النروجي هاكون والأميرة ميتي ماريت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.