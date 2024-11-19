ميرنا وليد - بيروت - كشـ ـفت الممثلة المصرية المعتزلة نورهان، تعرض شقتها للغرق بالكامل.

وكتبت نورهان عبر حسابها الخاص: "إمبارح رجعت من برة بفتح الباب سمعت صوت مية مفتوحة، بفتح باب الحمام لقيت المية مغرّقة الأرض ودواليب الحمام والأدراج والهدوم والفوط والعلاج وعلب الأدوية اللي شارياها من أمريكا بكميات عشان مفيش منها في مصر كله راح.

وخسائر بالجملة، اكتشفت أن فيه ماسورتين اتكسروا وخرجوا من مكانهم والدنيا غرقانة والمية طالعة بره الحمام ومغرّقة نص أوضة النوم وتحت السرير، وقفت مذهولة كده خمس دقايق وكلّمت السباك وأنا بفكر إني لو كنت اتأخرت ساعة واحدة بس بره! زي ما بعمل كل يوم بعد الشغل بأفضل قاعدة بالساعة والساعتين أحياناً عشان أحضّر شغل اليوم اللي بعده كان زمان بيتي كله بالكنب والسجاجيد وكل شيء ضاع. لطف بيا الله فيما جرت به المقادير زي ما دايما بطلب منه... قد إيه بينجينا المنجي من كوارث وإحنا قاب قوسين أو أدنى منها، لولا رجوعي في الوقت المناسب كان حجم الخساير أضعاف مضاعفة... الحمد لله على كل شيء".

كانت هذه تفاصيل خبر غرق شقة بطلة "عائلة الحاج متولي" بشكل كامل.. وهذه الخسائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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