راغب علامة وإبنه خالد يلتقيان محمد صلاح.. وصدفة جميلة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني راغب علامة الجمهور، صورة له برفقة إبنه الأكبر خالد علامة، ونجم كرة القدم المصري محمد صلاح.



وعلق راغب علامة على المنشور، مؤكداً أن اللقاء تم صدفة، وقال: "لقاء العمالقة في الفن وكرة القدم، قمة الفن الراقي وفخر مصر والعرب. محظوظ في الفن وكمان في مقابلة الكينج، في إشارة إلى محمد صلاح، الذي يُشتهر بلقب "الملك" بين جماهير ليفربول. أكملت الحظ الجميل.. يا حظه اللي يقابل ويتكلم مع الملك".

يذكر أنه في ختام حلقة برنامج المواهب "اكس فاكتور" الأسبوع الماضي، اختارت لجنة التحكيم المؤلفة من الفنانين راغب علامة، فايز السعيد ورحمة رياض المشتركين الذين سيضمهم كل منهم الى فريقه.

راغب علامة اختار في فريقه: بنات الهاشم، عبد العزيز علي، عبادي، ابراهيم، أماندا معلوف، اسراء سعيدي، وروان.

فايز السعيد اختار : هاشم، بسام أحمد، مجيد خالد، شادي الشمالي، حور عبد الله، علي حسن وحلا طراد.

رحمة رياض اختارت: نايف، زينب وعثمان، حبيبة السعدي، ريان، عبد الحلبي، منير زايد، وناصر المشاري.

الجدير ذكره ان "اكس فاكتور" يعرض على قناة دبي.