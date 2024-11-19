اختبارات إلزامية لغير ممارسي التدريس المباشر

أعدت هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبارات وأدوات قياس تكون ملزمة للفئات التي لا تمارس التدريس المباشر كـ«المدير، والوكيل، والمشرف التربوي»، بينما سيتم الإعلان قريبًا عن اشتراطات تجديد الرخصة المهنية، وكذلك الإعلان من قِبل الهيئة عن موعد إتاحة الرخص المهنية لوظائف التشكيلات المدرسية والإشرافية.

التجديد قبل الانتهاء

أوضحت وزارة التعليم أنه في حال انتهت صلاحية الرخصة المهنية يفترض البدء في إجراءات تجديدها قبل انتهاء مدة صلاحيتها بوقت كافٍ، مؤكدة أن الرخصة المهنية شرط أساسي لممارسة مهنة التعليم، وأن دور المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي في تحقيق متطلبات الرخصة المهنية يتمثل في توفير برامج متخصصة بمسارات عدة لمن لم يجتاز المعايير، لتمكينه من تحقيق معايير الرخصة المهنية. وتتفاوت مدة البرامج التأهيلية وفقًا لحاجة المتدرب لاجتياز المعايير التربوية أو التخصصية أو كليهما.

التطوير المهني

أبانت الوزارة أن برامج التطوير المهني المطلوبة من المعلم غير الحاصل على الرخصة المهنية لا تعد يديلًا عن الرخصة المهنية لممارسة المهنة، فالمعلم مطالب بمحاولة الحصول على الرخصة المهنية بشكل سنوي حتى يجتاز الاختبار، مشيرة إلى أن المشرفين والمشرفات في الوزارة وإدارات التعليم يحصلون على الرخصة المهنية بطريقة المعلمين نفسها، ويمكنهم التقدم لاختبارات الرخصة المهنية، وطلب إصدار الرخصة حين توافر شروطها من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس، وسيتاح قريبًا إصدار الرخصة بناء على اختبارات تخصصية خاصة بهذه الفئات للوظائف الإشرافية والإدارية.

شرط إلزامي

شددت الوزارة على أن الحصول على الرخصة المهنية شرط إلزامي لتعيين المعلمين والمعلمات الجدد، وسيُمنح المعلم الحاصل على الرخصة سنة إضافية في صلاحية الرخصة. كما ستكون له الأولوية في الترشيح للوظائف القيادية والإيفاد والابتعاث للدراسة والإيفاد للخارج والدراسة المسائية.

تقويم وتنفيذ

إلى ذلك، حددت إدارات تعليمية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة الخطة الزمنية لمتابعة أعمال اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، التي اشتملت على 11 موعدا للاختبارات والتقويم وتنفيذ البرامج العلاجية للطلاب الذين لم يتقنوا معايير الصفين الأول والثاني الابتدائي، والصف الأول للتعليم المستمر، وبدء الاختبارات البديلة للطلاب الغائبين بعذر، وكذلك بدء اختبارات الدور الثاني.

خطة أعمال اختبارات الفصل الدراسي الثاني

• الأحد 22 ديسمبر المقبل: بدء اختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية.

• الخميس 2 يناير المقبل: اكتمال إدخال جميع معايير التقويم ودرجات الفترة التقويمية لمنتصف الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدرسية.

• الأحد 2 فبراير المقبل: إعداد جداول اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمواد التحريرية ومواد التقويم التكويني والمواد ذات الجانبين.

• الأحد 9 فبراير المقبل: بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني في التعليم المدمج «نظام المسارات».

• الثلاثاء 11 فبراير المقبل: بدء اختبارات المواد ذات الجانبين «العملي والشفوي».

• الخميس 13 فبراير المقبل: اكتمال إدخال درجات أعمال السنة ودرجات السلوك والمواظبة ومواد التقويم التكويني ودرجات الجانب «العمل والشفوي» للمواد ذات الجانبين ومواد التعليم المدمج.

• الأحد 16 فبراير المقبل: استمرار تنفيذ البرامج العلاجية للطلاب الذين لم يتقنوا معايير الصفين الأول والثاني الابتدائي، والصف الأول للتعليم المستمر.

• الأحد 16 فبراير المقبل: بدء الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني، ورصد الدرجات أول بأول في نظام نور.

• الخميس 20 فبراير المقبل: اعتماد إدخال جميع معايير التقويم، وإغلاق درجات اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية، وإعلان النتائج.

• الأحد 2 مارس المقبل: بدء الاختبارات البديلة للطلاب الغائبين بعذر عن اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

• الأحد 9 مارس المقبل: بدء اختبارات الدور الثاني للمرحلة الثاني، واختبارات مواد التعثر للفصل الدراسي الثاني للعام السابق وما قبله.