%6 نمو المركبات الصالحة للسير

سجلت المركبات المسجلة والصالحة للسير، خلال العام الماضي، نموا بـ6%، إذ بلغ إجمالي المركبات 15.139.102 مليون مركبة، مقابل 14.261.163 مليون مركبة في عام 2022، في وقت بلغ متوسط عدد الكيلومترات اليومية المقطوعة بالمركبات على الطرق 220.573.447 مليون كم.

وكشف تقرير النقل البري للعام الماضي 6 أنواع للمركبات، حسب نوع التسجيل حتى نهاية العام الماضي، وتصدرت المركبات الخاصة نوع المركبات المسجلة بـ10.787.157 ملايين مركبة، وحلت مركبات النقل الخاص ثانيا بـ3.310.542 ملايين مركبة، ومركبات التصدير ثالثا بـ721.492 ألف مركبة، ومركبات النقل العام رابعا بـ556.042 ألف مركبة، والدراجات الآلية خامسا بـ140.673 ألف مركبة، ومركبات أشغال عامة سادسا بـ77.371 ألف مركبة.

مركبات ونقل

%6 نمو المركبات المسجلة والصالحة للسير

15 مليون مركبة صالحة للسير العام الماضي

14 مليون مركبة صالحة للسير في 2022

6 أنواع للمركبات المسجلة

المركبات الخاصة تتصدر أنواع التسجيل

220.5 كم قطعتها المركبات على الطرق

أكثر المركبات حسب نوع التسجيل:

المركبات الخاصة: 10.7 ملايين مركبة

النقل الخاص: 3.3 ملايين مركبة

التصدير: 721 ألف مركبة

النقل العام: 556 ألف مركبة

الدراجات الآلية: 140.6 ألف مركبة

أشغال عامة: 77 ألف مركبة.