وكشف تقرير النقل البري للعام الماضي 6 أنواع للمركبات، حسب نوع التسجيل حتى نهاية العام الماضي، وتصدرت المركبات الخاصة نوع المركبات المسجلة بـ10.787.157 ملايين مركبة، وحلت مركبات النقل الخاص ثانيا بـ3.310.542 ملايين مركبة، ومركبات التصدير ثالثا بـ721.492 ألف مركبة، ومركبات النقل العام رابعا بـ556.042 ألف مركبة، والدراجات الآلية خامسا بـ140.673 ألف مركبة، ومركبات أشغال عامة سادسا بـ77.371 ألف مركبة.
مركبات ونقل
%6 نمو المركبات المسجلة والصالحة للسير
15 مليون مركبة صالحة للسير العام الماضي
14 مليون مركبة صالحة للسير في 2022
6 أنواع للمركبات المسجلة
المركبات الخاصة تتصدر أنواع التسجيل
220.5 كم قطعتها المركبات على الطرق
أكثر المركبات حسب نوع التسجيل:
المركبات الخاصة: 10.7 ملايين مركبة
النقل الخاص: 3.3 ملايين مركبة
التصدير: 721 ألف مركبة
النقل العام: 556 ألف مركبة
الدراجات الآلية: 140.6 ألف مركبة
أشغال عامة: 77 ألف مركبة.
كانت هذه تفاصيل خبر %6 نمو المركبات الصالحة للسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.