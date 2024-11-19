ميرنا وليد - بيروت - حصلت الممثلة المصرية جيهان الشماشرجي على جائزة أفضل ممثلة، عن دورها في الفيلم القصير "أقول لك على سر"، خلال فعاليات المهرجان المصري الأميركي للسينما في نيويورك، برئاسة المخرج علي بدرخان.
أعربت الشماشرجي عن سعادتها الكبيرة بالجائزة، مشيدةً بدور بدرخان في اختيارها، ووصفت الجائزة بأنها تُعد بمثابة جائزة فوق الجائزة.
الفيلم، الذي أخرجه محمد علوي وكتبته سلمى عبد الوهاب، يتناول قضايا الشباب المعقدة من خلال قصص واقعية، وعُرض سابقًا في سبعة مهرجانات دولية.
في سياق آخر، تستمر نجاحات الشماشرجي بفيلم "الهوى سلطان" الذي يُعرض حاليًا في السينما، بمشاركة منة شلبي وأحمد داود، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.
كانت هذه تفاصيل خبر جيهان الشماشرجي تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان نيويورك السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.