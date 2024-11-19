جيهان الشماشرجي تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان نيويورك السينمائي

ميرنا وليد - بيروت - حصلت الممثلة المصرية جيهان الشماشرجي على جائزة أفضل ممثلة، عن دورها في الفيلم القصير "أقول لك على سر"، خلال فعاليات المهرجان المصري الأميركي للسينما في نيويورك، برئاسة المخرج علي بدرخان.



أعربت الشماشرجي عن سعادتها الكبيرة بالجائزة، مشيدةً بدور بدرخان في اختيارها، ووصفت الجائزة بأنها تُعد بمثابة جائزة فوق الجائزة.

الفيلم، الذي أخرجه محمد علوي وكتبته سلمى عبد الوهاب، يتناول قضايا الشباب المعقدة من خلال قصص واقعية، وعُرض سابقًا في سبعة مهرجانات دولية.

في سياق آخر، تستمر نجاحات الشماشرجي بفيلم "الهوى سلطان" الذي يُعرض حاليًا في السينما، بمشاركة منة شلبي وأحمد داود، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

