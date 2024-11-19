ميرنا وليد - بيروت - ما زال الممثل التركي كنان إميرزالي أوغلو يدرس عرض مسلسل "العصفور"، وعن ذلك كشفت الصحفية التركية بيرسين ما يفعله النجوم الأتراك عند تلقيهم عروض تمثيلية، اذ قالت: "في السابق كان النجوم يوافقون على الأعمال بمجرد قراءة الحلقة الأولى أما الآن فلا يقبل النجوم الكبار مثل هذه العروض دون الاطلاع على 3 إلى 5 حلقات على الأقل وهو أمر يستغرق وقتاً ! كنان إميرزالي أوغلو معروف بدقته وحرصه الشديد على جودة السيناريو حتى أنه لم يوافق على عرض يافوز تورغول الإنفصال ضمن الحب".

كانت هذه تفاصيل خبر صحفية تركية تكشف ما يفعله النجوم الأتراك..وكنان إميرزالي أوغلو يتبع هذه القاعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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