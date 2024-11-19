دوللي شاهين تكـ ـشف كواليس فيديو كليب "لو كنت جاري"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور كشفت فيها كواليس كليب "لو كنت جاري"، الديو الذي جمعها مع الفنان العراقي تيسير السفير، والذي تم تصويره في الغردقة.



وظهرت دوللي في الصور بأجواء جميلة برفقة تيسير السفير، من كواليس تصوير الفيديو كليب على شاطئ البحر.

وفيديو كليب أغنية "لو كنت جاري" من إخراج إيهاب الراشد، و الأغنية من كلمات حيدر الأسير، والحان همام حسن، وتوزيع و مكس محب الرواي.

وكان آخر أعمال دوللي شاهين أغنية "أنا الحاجة الحلوة" من إخراج مؤمن يوسف، ومدير التصوير مصطفي أحمد ومن كلمات السيد علي، والحان احمد يوسف، توزيع طارق حسيب، وإشراف فني موسيقي أحمد عبد العزيز.

وتقول بعض كلمات أغنية «أنا الحاجة الحلوة: "مش كنت انا الحاجة الحلوة اللي في عينيك.. وكنت انا كل حاجة في الدنيا ليك.. طب قلي ليه سيبتها يمكن عشان ملكتها.. قلت قيمتها خلاص مش كنت انا الحاجة الحلوة اللي في عينيك… ووقت ما تحتاجها تلقاها في إيديك.. طب كنت ليه علقتها وفي يوم وليلة ضيعتها.. طلعت خسرانة من الأساس".