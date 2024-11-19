شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تفتتح مدارس مرورية لتعليم القيادة بالمنوفية والبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت وزارة الداخلية فى التشغيل الفعلى لـ2 من المدارس المرورية لتعليم القيادة بمحافظتى "المنوفية، البحيرة" فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تقديم الخدمات الجماهيرية وزيادة إنتشارها على مستوى الجمهورية ومنها تقديم خدمة مدارس تعليم القيادة.

تقرر إفتتاح 2 مدرسة تعليم قيادة بمحافظتى "المنوفية يوم 19/11/2024 – البحيرة يوم 21/11/2024) لتعليم القيادة، وذلك بالإضافة إلى إمكانية تقديم خدمة دورات مكثفة للراغبين فى الحصول على تلك الخدمة على أن تكون ساعات العمل من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً، وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر.