ميرنا وليد - بيروت - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل غنائي أحياه الفنان العراقي كاظم الساهر في عمان.

وفي التفاصيل، ظهرت شابة وقد حاولت اقتحام المسرح، وتدخل رجال الأمن وحاولوا إيقافها، ما جعل كاظم يتوقف عن الغناء، ويطلب منهم أن يسمحوا لها بالمرور.

وكانت قد نشرت ندى الساهر، إبنة شقيق الفنان كاظم الساهر، صورة جديدة لها برفقة عمها.

ولفتت ندى الأنظار في الصورة بجمالها وأناقتها، إذ أعرب المتابعون عن إعجابهم بها.

يذكر أن ندى كانت قد ظهرت عام 2021، حين أطلت للمرة الأولى برفقة عمها، وتعرف عليها جمهور كاظم الساهر.

كانت هذه تفاصيل خبر كاظم الساهر يوقف حفله في عمان بسبب معجبة.. ورجال الأمن يتدخلون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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