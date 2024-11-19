غارة على ضاحية بيروت الجنوبية بعد تعليمات إسرائيلية بالإخلاء

القاهرة - كتب محمد نسيم - تعرضت ضاحية بيروت الجنوبية، صباح اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، لغارة جوية على ما أظهرت مشاهد التقطتها كاميرات "وكالة الصحافة الفرنسية"، بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات بإخلاء 3 مواقع فيها غداة سلسلة من الضربات في هذه المنطقة.

وأظهرت لقطات لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" أعمدة دخان تتصاعد في سماء الضاحية التي لا يزال يلفها الدخان من غارات شنت السبت.

يأتي هذا في الوقت الذي طلب فيه الجيش الإسرائيلي اليوم، من سكان 3 مناطق في ضاحية بيروت الجنوبية إخلاءها قبل ضربات سيشنها على أبنية عدة فيها.

وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس": "أنتم توجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب، من أجل سلامتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر"، مرفقاً رسالته بخريطة تحدد المواقع الثلاثة المعنية".

المصدر : وكالات