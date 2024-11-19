صورة: اغتيال محمد عفيف مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، اغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في تنظيم "حزب الله" اللبناني محمد عفيف إثر غارة إسرائيلية على بيروت.

وقالت مصادر امنية لـ "رويترز"، إن غارة إسرائيلية على منطقة مكتظة بالسكان في بيروت أسفرت عن مقتل محمد عفيف مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله".

وبحسب رويترز فإن الغارة أصابت حياً لجأ إليه كثير من النازحين من الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكانت غارة إسرائيلية قد استهدفت مبنى في العاصمة اللبنانية بيروت، وفيما بعد أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن محمد عفيف مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله كان هدف عملية الاغتيال ببيروت.





المصدر : وكالات