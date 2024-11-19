شهيدان و13 مصابا في قصف مار الياس ببيروت

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء الأحد 17 نوفمبر 2024 ، استشهاد شخصين وإصابة 13 آخرين في قصف إسرائيلي على منطقة مار الياس بالعاصمة بيروت.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على شارع مار إلياس في بيروت أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة 13 آخرين بجروح، بينهم اثنان في حال حرجة".

وقال شهود عيان إن الغارة استهدفت محلا لبيع أجهزة إلكترونية وحواسيب في شارع مار إلياس، الذي يعج بالسكان في قلب بيروت.

وهذا هو القصف الإسرائيلي الثاني الذي يستهدف بيروت الأحد، عقب غارة على منطقة رأس النبع.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها "حزب الله"، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 147 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

المصدر : وكالات