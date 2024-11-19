شيرين رضا تتحدث عن قواعد صارمة: أرفض الظهور لمجرد التواجد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة شيرين رضا خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد لمناقشة مسلسل “موعد مع الماضي” عن وضعها قواعد صارمة لاختيار أدوارها، مؤكدةً أنها لا تقدّم كل الشخصيات الفنية التي يعرضها عليها المخرجون، بل تتأنّى في انتقاء الأدوار التي تجسّدها على الشاشة، سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما.

وأضافت شيرين أنها لابد من أن تحب الشخصية التي تقدّمها، وتتفاعل معها على كل الصعد، حتى تتمكن من إقناع الجمهور بصدق الشخصية، كما تحرص على أن تدرس كل الظروف المحيطة بهذه الشخصية، كأن تعرف نقاط ضعفها وماذا تحب وماذا تكره، وتحصيلها العلمي وثقافتها وغيرها من التفاصيل المهمة.

وكانت شيرين رضا قد أعلنت في تصريحات صحافية على هامش تواجدها في “مهرجان القاهرة السينمائي الدولي”، أنها لن تشارك في موسم رمضان لهذا العام، ليستمر بذلك غيابها عن الدراما الرمضانية للعام الثالث على التوالي، مؤكدةً أنها لا تحب المشاركة في الأعمال الرمضانية لمجرد الظهور فقط. إذ قالت: “أنا خارج رمضان من تلات سنين، لأن الأعمال الرمضانية بتتطلب مجهود كبير، وأنا بمثّل علشان بحب أمثل مش علشان أكون موجودة وخلاص”.

يُذكر أنه يُعرض حالياً لشيرين رضا فيلم “وداعاً حمدي” والذي يحقق نجاحاً كبيراً منذ عرضه، وتدور أحداثه في إطار درامي كوميدي، ويجمع بين المواقف الكوميدية والمشاعر الدرامية العميقة. والفيلم هو بطولة: شيرين رضا وبيومي فؤاد وإنجي المقدّم، وعدد كبير من نجوم الكوميديا، ومن تأليف السيد عبد النبي وإخراج محمود زهران.