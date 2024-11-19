شكرا لقرائتكم خبر عن 18 اقتراحا برغبة لخدمة المواطنين أمام لجنة الاقتراحات بـ"النواب".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تنظر لجنة الاقتراحات والشكاوى اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب عاطف ناصر، رئيس اللجنة، 18 اقتراحا برغبة مقدم من النواب حول قضايا وخدمات واحتياجات للمواطنين فى الوحدات المحلية، وتنظر اللجنة خلال اجتماعها:

1. الاقتراح برغبة المقدم من النائب وحيد فودة، بشأن توصيل خدمة الغاز الطبيعية لبعض الشوارع بمدينة المنصورة- محافظة الدقهلية.

2. الاقتراح برغبة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن عمل خط مياه 6 بوصة من مغذى اللطايفة إلى الخط العمومي بعرب شروايد- مركز دكرنس- محافظة الدقهلية.

3. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة مرثا محروس، بشأن إدراج التطبيق الإلكتروني (My Ntra) الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإدراج أيقونة التطبيق داخل تطبيق شركات المحمول في مصر.

4. الاقتراح برغبة المقدم من النائب مصطفى بدران، بشأن إنشاء مكتب بريد بعزبة أبو القاسم- مركز أسيوط- محافظة أسيوط.

5. الاقتراح برغبة المقدم من النائب عيد حماد، بشأن إنشاء شهر عقاري بحي التبين محافظة القاهرة.

6. الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رقية الهلالي، بشأن إنشاء مرسى لنهر النيل من الناحية الشرقية لمدينة المنشأة- محافظة سوهاج.

7. الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء خيرالله، بشأن فتح فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمركز الغنايم- محافظة أسيوط.

8. الاقتراح برغبة المقدم من النائب لطفي شحاته، بشأن تشغيل محطة معالجة شمبارة وبعض المحطات الأخرى بمركز الزقازيق- محافظة الشرقية.

9. الاقتراح برغبة المقدم من النائب عادل محمد النجار، بشأن تطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي ومقابل استدامة الخدمة بمحافظة كفر الشيخ.

10. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حسين جودة، بشأن إنشاء وحدات غسيل كلوي وإنشاء وحدة حضانات بمستشفى قرية الواسطى بمركز الفتح- محافظة أسيوط.

11. الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء خيرالله، بشأن قيام هيئة التأمين الصحي بالتعاقد مع صيدليات بمراكز أبو تيج وصدفا والغنايم- محافظة أسيوط.

12. الاقتراح برغبة المقدم من النائب طه الناظر، بشأن إحلال وتجديد مستشفى الفش المركزي وتحويلها إلى مستشفى عام- محافظة بنى سويف.

13. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن تجهيز وفرش مستشفى شفا الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة التابعة لجامعة سوهاج.

14. الاقتراح برغبة المقدم من النائب فايق الزكي المغازي، بشأن إنشاء مبنى لجراحة المخ والأعصاب ووحدة قسطرة قلبية بمستشفى بلقاس العام – محافظة الدقهلية.

15. الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامي كامل، بشأن إنشاء مبنى للإدارة الصحية ببئر العبد- محافظة شمال سيناء.

16. الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد تيسير مطر، بشأن سرعة إنشاء مستشفى مركزي مخصص لمنطقة دار السلام- محافظة القاهرة.

17. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد إسماعيل، بشأن تخصيص قطعة أرض بحي السلام ثان بمحافظة القاهرة لإنشاء موقف لهيئة النقل العام وجميع سيارات السرفيس.

18. الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حجازي، بشأن إقامة سوق نموذجي بقرية طنبدى مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية.