بالفيديو – ابن أنجلينا جولي يظهر معها لأول مرة منذ 3 سنوات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضمّ نوكس جولي بيت، ابن أنجلينا جولي وبراد بيت البالغ من العمر 16 عاماً، إلى والدته في حفل توزيع جوائز Governor’s Awards في لوس أنجلوس، مسجّلاً أول ظهور له على السجادة الحمراء منذ ثلاث سنوات.

وبقيت جولي شابكةً ذراعها مع المراهق الذي بدا ناضجاً للغاية في بدلة كلاسيكية وتسريحة شعر قصيرة، بدل الطويلة التي عُرف بها.

وكان آخر ظهور لنوكس على السجادة الحمراء في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، عندما أظهر هو وإخوته مادوكس (23 عاماً) وزاهارا (19 عاماً) وشيلوه (18 عاماً) وفيفيان (16 عاماً) دعمهم لوالدتهم في العرض الأول لفيلمها Marvel Eternals في لندن، بغياب شقيقهم باك (20 عاماً).

وتحدّثت جولي عن علاقة أولادها بالأضواء: “إنهم خجولون بشكل خاص، وأشخاص منعزلون للغاية، ويريدون أن يكونوا منعزلين”.

ومع ذلك، هذا لا يعني أنّ أولادها غير مهتمين بإيجاد طريقهم الخاص في صناعة الترفيه. في الواقع، تدخّل اثنان منهم لمساعدة المخرج بابلو لارين في فيلمها الجديد “ماريا”، وعملت فيفيان شقيقة نوكس التوأم، أيضاً كمساعدة منتج في إنتاج برودواي لفيلم The Outsiders، الذي أنتجته أنجلينا.

وقالت الممثلة الأميركية: “كان ماد وباكس في هذا العمل يقومان بدور مساعد المخرج. لقد قاما بذلك مرّات عدة، وأعتقد أن هذا جيد بالنسبة لهما. يميل باكس إلى تصوير المشاهد الثابتة، وكان بابلو رائعاً وأدرك أنه جيد في ذلك”.

وأضافت عن ابنتها: “فيفيان تحب المسرح. إنّها تقدّر كل المسرحيات”.

وأنجبت جولي نوكس ثم شقيقته التوأم فيفيان في نيس بفرنسا في 12 تموز (يوليو) 2008، وحصل على اسمه تيمّناً بجد براد بيت هال نوكس هيلهاوس.

وأكّدت أن “نوكس يشبه براد كثيراً، عاطفياً وجسدياً”.