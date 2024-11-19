شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى.. للأطفال نصيب من الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى جهوده في تقديم الخدمات الصحية في كافة المحافظات والقرى ولكافة الفئات العمرية وكان للأطفال نصيب من الرعاية الصحية للتحالف الوطني حيث توجه أعضاء التحالف الوطني للأطفال فى مدارسهم خلال فعاليات مبادرة "لمصر .. نبني أجيال".

وجاء ضمن جهود مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولي - مصر لدعم صحة طلاب المدارس، تواصل مبادرة "لمصر .. نبني أجيال" تقديم خدمات طبية متكاملة تشمل الكشف المبكر عن الأنيميا والسكري والرمد وأمراض القلب والجلدية، مع توفير الأدوية وإجراء العمليات اللازمة للطلاب بالمجان.

واستهدفت المبادرة حتى الآن طلاب مدارس بمركز الخارجة في الوادي الجديد، إدفو في أسوان، أبشواي في الفيوم، وزفتى بالغربية، كما تخطط للوصول إلى مراكز في مرسى مطروح وكفر الشيخ، حيث تشمل خدماتها الكشف الطبي وصرف النظارات الطبية وتوعية الآباء بكيفية رعاية أطفالهم.

يأتي هذا النشاط تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وبدعم من القطاع المصرفي ضمن رؤية مصر 2030، لتعزيز الرعاية الصحية للأطفال وتحسين جودة حياتهم التعليمية والصحية.