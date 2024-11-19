شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يعين حكومة جديدة برئاسة محمد النذير العرباوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، الاثنين، الثقة في الوزير الأول محمد النذير العرباوي، وأمره بمواصلة مهامه.

وأفادت الرئاسة الجزائرية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية- بأن الرئيس تبون عيَّن -بمقتضى مرسوم رئاسي- أعضاء الحكومة الجديدة.



وجاء من ضمن أسماء أعضاء الحكومة الجديدة: السعيد شنقريحة وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، وأحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ومحمد عرقاب وزير دولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.



كان رئيس الجزائر قد قَبِل، في وقت سابق اليوم، استقالة الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء محمد النذير العرباوي، قبل أن يجدد فيه الثقة ويأمره بمواصلة مهامه.