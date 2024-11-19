شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقارير: أبل تخطط للتوقف عن إنتاج محول Lightning إلى مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة أبل، مع سلسلة iPhone 15، بالتحول من منفذ Lightning الخاص بها إلى USB Type-C امتثالاً للوائح التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والآن، يبدو أن شركة التكنولوجيا العملاقة تخطط للتوقف عن إنتاج ملحقاتها التي تتميز بمنفذ Lightning، بدءًا من مقبس سماعة الرأس Lightning إلى 3.5 مم الذي يمكن المستخدمين الذين لديهم أجهزة قديمة من توصيل ملحقات معينة مثل سماعات الأذن، وفقًا لتقرير.

أبل ستتوقف عن إنتاج محول Lightning

وتأتي هذه المعلومات من مساهم MacRumors آرون بيريس، الذي ادعى أن محول Lightning إلى مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم من أبل مدرج على أنه "نفد" في متجر Apple في الولايات المتحدة ومعظم البلدان الأخرى، وفي المناطق التي لا يزال متاحًا فيها، يتكهن التقرير أنه قد يكون هذا هو الحال حتى نفاد المخزون المتبقي.

ومن الجدير بالذكر أن Apple قدمت لأول مرة محول Lightning إلى مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم إلى جانب مجموعة iPhone 7 في عام 2016، وجاء مجمعًا في الصندوق مع طرازات iPhone 7 وiPhone 8 وiPhone X، لكن الإطلاقات اللاحقة لم تحصل عليه كإضافة مجانية.

ومع ذلك، فهي ليست ملحق Apple الوحيد الذي يُتوقع أن يصل إلى نهاية عمره الافتراضي، فقد زعم نفس المساهم في MacRumors سابقًا أن Apple تخطط أيضًا للتوقف عن إنتاج سماعات EarPods السلكية التي ظهرت لأول مرة إلى جانب iPhone 5 في عام 2012.

وتم تقديمها أولاً بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، ثم قامت Apple لاحقًا بتحديثها بمنفذ Lightning، ثم منفذ USB Type-C، وكان من المتوقع حدوث هذه الخطوة في سبتمبر عندما أطلقت أبل سلسلة iPhone 16 ولكن هذا لم يحدث، ويشير التقرير إلى أن جميع الطرز الثلاثة قد تم إدراجها على أنها "غير قابلة للاستمرار" من قبل بائع التجزئة الأمريكي Target.