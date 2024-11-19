شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وسنغافورة تبحثان علاقات التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، خلال لقائه الإثنين، وزير خارجية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكريشنان، وذلك على هامش انعقاد قمة دول مجموعة العشرين، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في كافة المجالات.



كما ناقش الوزيران -وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.