شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وأمريكا أعلى الدول تسجيلا لتحويلات المصريين خلال 9 أشهر من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

سجل إجمالي قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول العشرين إلى مصر نحو 11.1 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023، مقابل 14.3 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن المملكة العربية السعودية جاءت في المرتبة الأولى بقائمة أعلى مجموعة دول العشرين في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالى 2022/2023، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8.3 مليار دولار.

وتضمنت قائمة الدول كلا من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.6 مليار دولار، يليها التحويلات من المملكة المتحدة بقيمة 560 مليون دولار، ثم المانيا بقيمة بلغت 129.8 مليون دولار، إلى جانب كندا بقيمة بلغت 118 مليون دولار، بالإضافة إلى إيطاليا بتحويلات قيمتها 104.4 مليون دولار، والتحويلات من فرنسا بقيمة 79 مليون دولار ثم استراليا بقيمة 54.6 مليون دولار، والتحويلات من تركيا بقيمة 30.1 مليون دولار، وأخيرا الصين بنحو 19.5 مليون دولار.

وفى المقابل سجلت قيمة تحويلات العاملين من مجموعة دول العشرين بمصر نحو 215.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، مقابل 237.9 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022، وحلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأجانب من مجموعة دول العشرين بمصر، حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من المملكة المتحدة بمصر 54.9 مليون دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 30.7 مليون دولار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 26.1 مليون دولار، والهند بقيمة 23 مليون دولار ثم المانيا بنحو 15.2 مليون دولار، إلى جانب كندا بقيمة 11.3 مليون دولار، وتركيا بقيمة 10.7 مليون دولار، وفرنسا بنحو 9.7 مليون دولار، ثم استراليا 9.2 مليون دولار، ثم جنوب افريقيا 6.1 مليون دولار.