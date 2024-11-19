شكرا لقرائتكم خبر عن مستغلًا الأزمات العالمية.. أسعار الذهب ترتفع بعد سلسلة تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا كبيرًا في مستهل تعاملات الأسبوع يوم الاثنين، بعد 6 جلسات من التراجع المطرد في الوقت الذي تراجع فيه الدولار.

ويترقب المتعاملون سلسلة تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي بشأن السياسة النقدية خلال الأسبوع الحالي.

تصاعد القتال في أوكرانيا

في الوقت نفسه فإن تصاعد القتال بين روسيا وأوكرانيا أسهم في دفع أسعار المعدن الأصفر إلى الارتفاع.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار في تعاملات اليوم بنسبة 4ر0% إلى 25ر106 نقطة.



وارتفع سعر الذهب في ختام تعاملات الاثنين بمقدار 90ر44 دولار، أي بنسبة 75ر1% إلى 60ر2610 دولار للأوقية.

كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 782ر0 دولار أي بنسبة 61ر2% إلى 163ر31 دولار للأوقية.

وارتفع سعر النحاس بمقدار 0610ر0 دولار أي بنسبة 51ر1% إلى 1120ر4 دولار للرطل.

