شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يعثرون على شبل نمر عمره 35 ألف عام متجمدًا في سيبيريا.. هل يمكن إعادتها للحياة والان مع تفاصيل الخبر

اكتشف العلماء عددًا من الحيوانات المنقرضة المحنطة فى الجليد والتى ظهر بعضها بكامل أعضائه الخارجية فى سابقة هى الأولى من نوعها وأبرزها شبل نمر ذو أنياب سيفية، ومومياء وحيد القرن، وهناك آمال في إعادة مثل هذه الحيوانات المنقرضة إلى الحياة من خلال استخدام الحمض النووي الموجود في مثل هذه الجثث المحفوظة في الجليد ، وفقا لتقرير مجلة Scientific.

وقال التقرير، اكتشف العلماء شبل نمر ذو أنياب سيفية محفوظ بشكل مثالي في أعماق الجليد السيبيري ، وتم العثور على الوحش المنقرض بكامل فرائه ومخالبه الحادة، حيث يُعتقد أن هذا الاكتشاف المذهل يعود تاريخه إلى أكثر من 35 ألف عام.

وتم اكتشاف رأسه بالكامل والجانب الأمامي من الجزء العلوي من جسمه محصورين تمامًا داخل كتلة من الجليد، وذلك وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Scientific Reports.

كما تم العثور على بقايا قطة صغيرة عمرها ثلاثة أسابيع لأول مرة في عام 2020 في جمهورية ساخا الروسية ، على طول نهر بادياريكا، وتم اكتشاف رأسه بالكامل والجانب الأمامي من الجزء العلوي من جسمه محصورين تمامًا داخل كتلة من الجليد، وذلك وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Scientific Reports.

وتظهر الصور المذهلة رأس الشبل المكسو بالفراء، حتى أن شواربه لا تزال تشير بفخر من تحت أنفه.

ويشير تأريخ الكربون المشع إلى أن الجسم المحنط يعود إلى العصر البلستوسيني المتأخر ، ويزعم الباحثون أن بقايا الثدييات المجمدة من هذه الفترة الزمنية "نادرة للغاية".

ويذكر المقال بفخر: "لأول مرة في تاريخ علم الحفريات، تمت دراسة ظهور حيوان ثديي منقرض ليس له نظائر في الحيوانات الحديثة"، ولا يزال الباحثون في حيرة بشأن كيفية موت الشبل، مع ظهور علامات على تكيفه مع المناخ البارد على جسده.

ونظرًا لصغر سن القطة، لم تكن قد تطورت بعد "أسنانها السيفية " الكلاسيكية، لكن الباحثين تمكنوا من إجراء بعض التمييزات الواضحة بين الشبل والقطة الكبيرة التقليدية اليوم.

قالوا إنه يمتلك فمًا ذو شكل غير عادي حيث كان قادرًا على الفتح على نطاق واسع مقارنة بشبل الأسد النموذجي، كما أظهر آذانًا صغيرة، وأطرافًا أمامية ممدودة، ومنطقة رقبة سميكة، ولون المعطف بني غامق.

كما تم اكتشاف أصغر بيضة ديناصور في العالم يعود تاريخها إلى ما يقرب من 80 مليون عام، وهي "محفوظة بشكل مثالي"، ويعود تاريخ هذا الاكتشاف المعجزة إلى العصر الطباشيري المتأخر، ويقدم رؤى لا تصدق حول العادات الإنجابية للديناصورات.

وعثر علماء على ستة حفريات بيض شبه مثالية من عش محفوظ جيدًا تم العثور عليه بشكل غريب في موقع بناء في قانتشو بالصين - وكان حجمها بحجم 50 بنسًا فقط.

كما عثر عمال المناجم على حيوان وحيد القرن الصوفي المحفوظ ، والذي يأمل الخبراء إعادته إلى الحياة، وتم العثور على الوحش المهيب الذي يبلغ عمره 10 آلاف عام من قبل العمال المذهولين أثناء الحفر بحثًا عن الذهب.

سيقوم العلماء الآن بفحص مومياء وحيد القرن التي تم تحنيطها بواسطة التربة الصقيعية ، وتُظهر الصور الاكتشاف بما في ذلك القرن الذي ظل سليماً بعد حفظه في الجليد.