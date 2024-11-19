شكرا لقرائتكم خبر عن هدافو دورى nile قبل عودة منافسات الدورى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمى لرابطة الأندية المصرية المحترفة، إنفوجراف بقائمة هدافى دورى nile قبل عودة منافسات الدورى المقرر لها الجمعة المقبل بالأسبوع الثالث.

وتصدر 7 لاعبين قائمة الهدافين بعد إحرازهم هدفين فى أول جولتين وهم كل من: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، وسام أبو على، ناصر منسى، محمد هلال، بن حمودة، أحمد عاطف.

وتستكمل منافسات بطولة دورى nile بالموسم الجديد 2024 /2025 الجمعة المقبل، بعد نهاية فترة الأجندة الدولية، بلقاءات الأسبوع الثالث، حيث يخوض منتخب مصر مواجهة مع منتخب بوتسوانا غداً الثلاثاء فى التاسعة مساءً باستاد الدفاع الجوى.

وتقام جميع مباريات النسخة الجديدة من الدوري المصري بين الساعة 5 مساءً أو 8 مساءً، في حين ستقام مباريات الجولة 17 فى الساعة التاسعة مساءً.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري

الجمعة 22 نوفمبر

بيراميدز & البنك الأهلى 5 مساء

فاركو & إنبى 5 مساء

الاهلى & الاتحاد السكندري 8 مساء

السبت 23 نوفمبر

طلائع الجيش & سموحة 5 مساء

الجونة & غزل المحلة 5 مساء

الزمالك & المصري البورسعيدى 8 مساء

الأحد 24 نوفمبر

الإسماعيلى & بتروجت 5 مساء

حرس الحدود & سيراميكا 8 مساء

مودرن سبورت & زد إف سى 8 مساء