الامارات | انطلاق البطولة العربية للغولف في عجمان اليوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البطولة العربية للغولف في عجمان اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يزاح الستار، في الخامسة من مساء اليوم، عن فعاليات البطولة العربية الـ43 لرجال الغولف بفئة الهواة، وفئة كبار السن (الرواد).
وتشهد البطولة، التي ستنطلق منافساتها عند السابعة والنصف من صباح الغد وتستمر حتى الجمعة المقبلة، على ملاعب نادي الزورا للغولف في عجمان ذي الـ18 حفرة، مشاركة أكثر من 88 لاعباً من النخبة يمثلون 12 دولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App