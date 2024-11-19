الامارات | النصر يستعد للشارقة بانتصارين على بني ياس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل فريق النصر استعداده لعودة عجلة المنافسات في دوري أدنوك للمحترفين، وخاض تدريبه، أمس، في الملعب الفرعي لاستاد آل مكتوم، قبل المواجهة الصعبة الجمعة المقبلة أمام الشارقة في الجولة الثامنة. ولعب «العميد» مباراتين وديتين بفريقين مختلفين أمام بني ياس، السبت الماضي، إذ حرص الجهاز الفني على منح الفرصة لكل اللاعبين، من أجل الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية لهم بعد فترة راحة طويلة حصلوا عليها، ومنهم من غادر في عطلات خارجية سريعة.

وتغلب النصر على بني ياس في اللقاء الأول 2-1، عن طريق علي مبخوت، وعبدالله توري، وفي الثانية بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها غابياديني (هدفان)، ومادي الطنيجي (هدفان)، وجونيور سيلفا، وكانت المباراتان مغلقتين أمام الجمهور والإعلام.

ويحتل النصر المركز الخامس في الدوري (13 نقطة)، فيما يمتلك الشارقة 18 نقطة بالمركز الثاني.