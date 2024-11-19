الامارات | «يد الشارقة» تطرق باب المربع الذهبي الآسيوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلب فريق الشارقة، تحقيق الفوز على منافسه مس كرمان الإيراني، عند الثانية من ظهر اليوم، في افتتاح الدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية لـ27 للأندية الأبطال لكرة اليد التي تستضيفها قطر حتى 23 نوفمبر الجاري، ويطمح من خلالها «الملك» لبلوغ المربع الذهبي، للمرة الرابعة في مشاركاته بالبطولة القارية بعد كل من نسخ 2017 و2018 و2019.

ويلتقي الفائز من لقاء الشارقة ومس كرمان في «المربع الذهبي» مع الفائز من المواجهة الكويتية الخالصة التي تجمع فريقي الكويت وكاظمة، والتي تُقام في الثالثة عصراً، فيما سيتحدد طرفا المواجهة الثانية من الفائزين من لقائي الخليج السعودي أمام الشباب البحريني، والمواجهة القطرية التي تجمع الدحيل ومواطنه الريان.

وجاء تأهل الشارقة للدور ربع النهائي، بحلوله في المركز الثالث في مجموعته الأولى برصيد نقطتين، خلف الكويت الكويتي متصدر المجموعة بست نقاط، والريان القطري «الوصيف» بثلاث نقاط، ما فرض على «الملك» وفق نظام البطولة، مواجهة وصيف المجموعة الثانية في ربع النهائي فريق مس كرمان.

واحتاج الشارقة لضمان حصوله على المركز الثالث إلى الفوز في مباراته الختامية بدوري المجموعات السبت الماضي على الشباب البحريني (35-31)، وجاء بعد تعثر «الملك» بصعوبة في مواجهتيه الأولى والثانية في المجموعة أمام الكويت (29-30)، والريان (26-28).

ويطمح الشارقة في مشاركته الحالية، إلى تحقيق نتيجة أفضل من حصوله على الميدالية البرونزية لمرتين على التوالي في نسختي 2018 و2019.