الامارات | البطائح يتنازل عن صدارة «الصالات» لمصلحة خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تراجع فريق البطائح «حامل اللقب» إلى المركز الثالث في دوري كرة قدم الصالات بعد تعادله مع الحمرية 3-3، ضمن منافسات الجولة السادسة، فيما استعاد خورفكان الصدارة برصيد 16 نقطة، إثر فوزه على اليرموك (7-1)، وصعد كلباء للمركز الثاني برصيد 14 نقطة متفوقاً على البطائح بفارق الأهداف، بعد فوزه على فريق «الإقامة وشؤون الأجانب» (6-1).

وحقق مليحة أول انتصار له بعد ثلاث هزائم متتالية بتغلبه على الموج (11-3) ليصبح رصيده تسع نقاط في المركز السابع.

وبرزت إلى الواجهة مباراة البطائح والحمرية (3-3) بكونها قمة الجولة السادسة التي شهدت تفوقاً فنياً لفريق للحمرية في أغلب دقائقها، وقادته للتقدم بالنتيجة حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة، قبل أن يدرك البطائح التعادل.