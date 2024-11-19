الامارات | البطائح يتنازل عن صدارة «الصالات» لمصلحة خورفكان

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شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يتنازل عن صدارة «الصالات» لمصلحة خورفكان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تراجع فريق البطائح «حامل اللقب» إلى المركز الثالث في دوري كرة قدم الصالات بعد تعادله مع الحمرية 3-3، ضمن منافسات الجولة السادسة، فيما استعاد خورفكان الصدارة برصيد 16 نقطة، إثر فوزه على اليرموك (7-1)، وصعد كلباء للمركز الثاني برصيد 14 نقطة متفوقاً على البطائح بفارق الأهداف، بعد فوزه على فريق «الإقامة وشؤون الأجانب» (6-1).
وحقق مليحة أول انتصار له بعد ثلاث هزائم متتالية بتغلبه على الموج (11-3) ليصبح رصيده تسع نقاط في المركز السابع.
وبرزت إلى الواجهة مباراة البطائح والحمرية (3-3) بكونها قمة الجولة السادسة التي شهدت تفوقاً فنياً لفريق للحمرية في أغلب دقائقها، وقادته للتقدم بالنتيجة حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة، قبل أن يدرك البطائح التعادل.
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