الحديدة.. إصابة طفل بجروح خطيرة جراء انفجار لغم حوثي بالدريهمي 

المنامة - ياسر ابراهيم -

أفاد مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي البلاد، اليوم، بإصابة طفل بجروح خطيرة إثر انفجار لغم حوثي، أثناء عودته من الساحل في قرية المشاهير بمنطقة الطائف التابعة إداريًا لمديرية الدريهمي.

وأكد المكتب في بيان رسمي أن الطفل "يحيى محمد جابر يحيى مشهور"، البالغ من العمر 13 عامًا، أصيب بجروح خطيرة جراء انفجار لغم ارضي من مخلفات مليشيا الحوثي التي زرعت كميات كبيرة من الألغام في مناطق سيطرتها.

وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الضغط على مليشيا الحوثي لتسليم خرائط الالغام ونزعها كونها تعريض حياة المدنيين لخطر دائم، ويببت خسائر جسيمة في صفوف المدنيين الأبرياء.

وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت مليشيا الحوثي بزراعة أكثر من مليوني لغم في اليمن خلال عشر سنوات، مؤكدة أنها الاحصائية الأكبر في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.