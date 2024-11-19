شكرا لقرائتكم خبر عن أمين جمال يقدم دراما مشوقة عن الخيانة الزوجية وغيرة الأصدقاء في وتر حساس والان مع تفاصيل الخبر

يتواصل عرض حلقات مسلسل وتر حساس على قناة ON من الأحد للخميس وسط تفاعل جماهيرى على الشوسيال ميديا منذ إنطلاق أولى الحلقات وذلك بسبب الموضوع الذى يناقشه، حيث استطاع مؤلف العمل أمين جمال تقديم دراما مشاكل الخيانة الزوجية والعلاقات العاطفية المتشابكة إضافة إلى الغيرة بين الأصدقاء وخاصة السيدات بشكل مميز وجذاب ومشوق في نفس الوقت.

واعتمد أمين جمال في المسلسل على محموعة من الشخصيات لكل واحدة منها قصتها ومشكلتها ماضيها الذى تجع تصرفاتها مبرروة تجاه صديقتها رغم انه للوهلة الأولى سيكون الجمهور امام شخصيات مشوهة فواحدة (كاميليا) تحرض على زوجه شقيقها وتنصب لها المكيدة حتى تكون خائنة أمام زوجها الذي يتوفى بسبب هذه المكيدة، والثانية (سلمى) التي تستغل فتور العلاقة بين صديقتها وزوجتها لتتزوجه سراً من أجل الانتقام منها.

أما الشخصية الثالثة (رغدة) التي تعمل مع صديقتها سلمى في مركز التجميل وتستغل صداقتهما وعدم تخوينها لها في محاولة الإيقاع بها وتدمير مركز التجميل باستعمال ممستحضرات غير مطابقة للمواصفات، وفى نفس الوقت تحاول دائماً افساد علاقة صديقتها الثانية كاميليا بزوجها، إضافة إلى قصص وحكايات أخرى مشوقة جميعها لها علاقة بالخيانة والغيرة بين الأصدقاء.

وقرر أمين جمال تقديم موضوع اجتماعى جذاب للسيدات وكذلك الرجال في نفس الوقت بشكل مشوق، بعدما حقق نجاحاً لافتاً في السنوات الأخيرة سواء في دراما رمضان أو الاوف سيزون بالمسلسلات الاجتماعية أو التشويقية التي تعتمل على الالغاز، آخرها "مسار اجبارى" في رمضان الماضى، و"الأصلى" و"العودة" في الأوف سيزون من العام الماضى

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، و مؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث مسلسل وتر حساس فى إطار درامى اجتماعى، حول قضية الخيانة الزوجية وخبايا النفس البشرية من خلال ثلاث سيدات طبيبة ومحامية وموظفة، حيث تتصاعد وتيرة الأحداث بسبب الخلافات بين المحامية وزوجها مهندس الديكور وخاصة بعد اتهامها له بالخيانة مع تشابك العلاقات بين كل الأطراف.