ابوفاعور اكد بانه سيكون هناك بالتأكيد تمديد لقائد الجيش: في المقترح الأخير الذي سلمّ اليوم سيكون هناك اقتراح لقوات العربية

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور الى ان هناك أكثر من اقتراح قانون فيما يخصّ التمديد لقائد الجيش، وهناك تداول بين الكتل النيابية وستتوضح الصورة في اليومين المقبلين، وسيكون هناك بالتأكيد تمديد لقائد الجيش.

ولفت ابو فاعور في حديث تلفزيوني، الى انه فعليًا بعد الحرب نحن بحاجة لاستعادة بعض الخلاصات الوطنية والحوار الوطني، واليوم نحن في خلاف حول علاقة سلاح حزب الله بالدولة اللبنانية وهو من أكثر الأمور جدلية.واوضح بان هناك احتقانات بدأت في بعض المناطق على خلفيات اجتماعية او ​سياسة​ او نتيجة عملية النزوح وفعلًا هناك انقسام في البلد واليوم مهام الجيش كبرى بحماية الاستقرار الداخلي وهو يقوم بهذا الأمر منذ فترة على أكمل وجه.

واوضح بان الجيش يتمّ تكليفه بالمهمات من قبل الحكومة ولا يجب ان يكون هناك تحامل وهجوم على الجيش، والجيش قادر لانّه يمتلك عنصر النزاهة الوطنية وهو متفرّغ للمهمات الوطنية الكبرى، وكلّ البيئات تنظر نظرة احترام للجيش، وللجيش حصانة ومناعة واستطاع أن يتجاوز أمور أصعب لأنّه ليس عنصرًا سياسيًا. وذكر بان وزير الدفاع يرفض امضاء قرار تجنيد الـ 1500 عسكري حتّى الآن ونحن بحاجة لهذا التطويع.

ولفت الى ان الاسرائيلي لم يطبّق ال1701 والثقة بالجيش عارمة ولا شكوك بالجيش والنقاش في الأيام الأخيرة هو أنّ الاجراءات التي قام بها الجيش اجراءات مطلوبة، في المقترح الأخير الذي سلمّ اليوم سيكون هناك اقتراح لقوات العربية لكن سيكون أمر الحسم للجيش اللبناني.