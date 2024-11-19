اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي على زقاق البلاط في بيروت أدت في حصيلة محدثة ثانية وغير نهائية إلى استشهاد خمسة أشخاص. ورفعت أشلاء من المكان يتم التدقيق في هوية أصحابها ما يرجح ارتفاع عدد الشهداء، في ظل معطيات تفيد بأن شخصين لا يزالان مفقودين. أما عدد الجرحى فبلغ واحدا وثلاثين شخصا.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: استشهاد 5 اشخاص واصابة 31 ورفع اشلاء و2 في عداد المفقودين في العدوان على زقاق البلاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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