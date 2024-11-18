حضرموت.. صيادو شحير يعودون لمزاولة الاصطياد بعد سنوات من الحظر من قبل القوات الإماراتية

المنامة - ياسر ابراهيم -

عاد صيادو منطقة شحير التابعة لمدير غيل باوزير بمحافظة حضرموت، لمزاولة مهنة الصيد في البحر بعد نحو ثمان سنوات من المنع من قبل القوات الإماراتية التي تتخذ من مطار الريان مقرا لها.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن صيادي شحير، بدأوا اليوم الاصطياد في سواحل المنطقة، كاسرين بذلك القيود التي فرضتها عليهم القوات الإماراتية منذ قرابة 8 سنوات.

وتداول ناشطون في شبكات التواصل مقاطع فيديو لمجاميع من الصيادين محتفلين بالعودة لممارسة مهنة الصيد في سواحل منطقتهم.

وخلال الأشهر الماضية، نفذ الصيادون وقفات احتجاجية واعتصامات وإغلاق طرق رئيسية شرق المكلا، للمطالبة من السلطة المحلية والقوات الإماراتية، رفع حظر منع الاصطياد، والسماح لهم بالعودة لممارسة مهنتهم، إلا أنهم لم يحصلوا على أي تجاوب.

يشار إلى أن القوات الإماراتية التي تتخذ من مطار الريان مقرا لها، كانت قد منعت الصيادين منطقة شحير، من مزاولة أي نشاط في سواحل المنطقة، التي تقع بالقرب من ميناء الضبة، ما انعكس سلبا على حياتهم وضاعف معاناتهم.