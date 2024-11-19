علي حسن خليل: لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار مع "بعض التعليقات" على المضمون

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل الى ان لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار مع "بعض التعليقات" على المضمون.

ولفت خليل في حديث الى "رويترز"، الى ان المبعوث الأميركي اموس هوكشتاين يتوجه إلى بيروت لمواصلة المحادثات بشأن مقترح وقف إطلاق النار، مؤكدا بان المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار أكثر محاولات إنهاء القتال جدية حتى الآن.

واوضح بان لبنان قدم رده المكتوب على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار إلى السفيرة الأميركية في لبنان اليوم الاثنين.