الامارات | الكروان رفيع المنقار يسجّل أول حالة انقراض للطيور من أوروبا          

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتقد تحالف من الجماعات المعنية بالحفاظ على البيئة أن نوعاً من الطيور، التي عُثر عليها في البر الرئيس لأوروبا والبحر المتوسط، انقرض عالمياً، وذلك بحسب ما أوردت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أمس.

ومن الممكن أن يكون طائر الكروان رفيع المنقار- وهو طائر ساحلي مهاجر تناسل في غرب سيبيريا وهاجر إلى البحر المتوسط ​​في الشتاء- أول حالة انقراض عالمي للطيور في أوروبا وشمال إفريقيا وغرب آسيا.

ونشر علماء من الجمعية الملكية لحماية الطيور، ومؤسسة حياة الطيور الدولية، ومركز التنوع البيولوجي الطبيعي في هولندا، ومتحف التاريخ الطبيعي، أمس، تحليلاً لحالة حفظ هذا النوع من الطيور.

ووجد العلماء أن آخر مشاهدة دامغة لطائر الكروان رفيع المنقار، كانت في فبراير عام 1995 في المغرب، وخلصوا إلى أنه منقرض عالمياً.