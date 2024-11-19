ورش عمل لتعزيز خبرات تقييم جودة التقنيات

استعرضت مجموعة من الخبراء دور التقنيات المتقدمة في تعزيز الجودة، وكيفية إدارة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال ورش عمل المؤتمر الوطني التاسع للجودة، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في الرياض.

وقدّم رئيس اللجنة الفنية المشتركة للذكاء الاصطناعي، المهندس وائل وليام دياب، نظرة عامة على برنامج المواصفات القياسية للذكاء الاصطناعي المشترك للمنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهرو تقنية (ISO / IEC)، وكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تلبية احتياجات القطاعات المتنوعة.

بينما تطرقت الورشة الثانية إلى دور التقنيات المتقدمة في دعم مدن ذكية مستدامة، وتحسين إدارة المدن، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع، التي قدمها رئيس اللجنة الفنية الدولية أنظمة المدن الذكية باللجنة الدولية الكهرو تقنية (IEC) الرئيس المشارك لمجموعة العمل المشتركة للمدن الذكية IEC-ISO-ITU، مايكل مولقون.

وناقشت ورشة عمل أخرى كيفية إدارة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي استنادًا إلى معايير دولية، التي قدمها رئيس اللجنة الفنية للذكاء الاصطناعي في المعهد الألماني للتقييس، المهندس بيتر ديوسون.

واستعرضت ورشة العمل الرابعة أسس قياس الجودة، والحفاظ عليها وتعزيزها لتطوير الأنظمة المتقدمة، التي قدمها الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتقنية بشركة Moov AI، أوليفر بليس.

وتحدّث نائب رئيس جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات، المهندس عمار العبود، في ورشة تدريبية عن أهمية الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتخفيض التكاليف التشغيلية، وأبرز التحديات في هذا المجال، بينما قدّم المستشار والمدير المكلف بإدارة الجودة والموثوقية في الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، الدكتور عوض الحربي، ورشة بعنوان «أساسيات نظم إدارة الجودة لقطاع الطيران والفضاء والدفاع (AS9100:2016)».

ويسعى المؤتمر من خلال ورشه التدريبية وجلساته العلمية إلى إبراز دور التقنيات المتقدمة في تعزيز الجودة، وأهمية الاسـتثمار فيها، مع استعراض التجارب الناجحة محليًا ودوليًا في توظيف التقنيات المتقدمة لتعزيز جودة الخدمات، ومناقشة كيفية استفادة المؤسسات من الجيل الرابع للجودة في تعزيز كفاءتها وتحقيق التميز، والاطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتطوير المستدام في مجال الجودة، بالإضافة إلى تحفيز التواصل وتبادل الخبرات بين المعنيين وأصحاب الاهتمام المشترك بتحسين جودة الخدمات والمنتجات.

ويركّز المؤتمر على تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات، وتقديم توصيات عملية يمكن تبنيها لتعزيز الجودة ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بما يواكب التوجهات العالمية في هذا المجال.

وتشهد نسخة هذا العام من المؤتمر حضور ضيف الشرف جمهورية الصين الشعبية، التي يشارك ممثلوها بخبراتهم وتجاربهم في مجال الجودة، بما يعزز التعاون وتبادل المعرفة بين المملكة والصين في هذا المجال الحيوي.