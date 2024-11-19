شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء السعودية» توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ15 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية للكهرباء، أمس، اتفاقيات شراء طاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" لمشروعي محطتين غازيتين لإنتاج الطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة وهما مشروع محطة الرماح - 1 و مشروع محطة النعيرية - 1 والواقعتان في منطقتي الرياض والشرقية بالسعودية على التوالي وذلك بقدرة إنتاجية تبلغ 1,800 ميجاواط لكل محطة.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ ملكية الشركة السعودية للكهرباء 35% في كل مشروع، فيما يعد كل من أكوا باور وكيبكو شريكين في كلا المشروعين.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ15 مليار ريال، فيما تبلغ مدة العقد 25 عاما لكل اتفاقية.

وتوقعت أن يتضح الأثر المالي للتشغيل ابتداءً من النصف الثاني من عام 2028.