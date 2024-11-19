شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء السعودية» توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ15 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية للكهرباء، أمس، اتفاقيات شراء طاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" لمشروعي محطتين غازيتين لإنتاج الطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة وهما مشروع محطة الرماح - 1 و مشروع محطة النعيرية - 1 والواقعتان في منطقتي الرياض والشرقية بالسعودية على التوالي وذلك بقدرة إنتاجية تبلغ 1,800 ميجاواط لكل محطة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ ملكية الشركة السعودية للكهرباء 35% في كل مشروع، فيما يعد كل من أكوا باور وكيبكو شريكين في كلا المشروعين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ15 مليار ريال، فيما تبلغ مدة العقد 25 عاما لكل اتفاقية.
وتوقعت أن يتضح الأثر المالي للتشغيل ابتداءً من النصف الثاني من عام 2028.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ ملكية الشركة السعودية للكهرباء 35% في كل مشروع، فيما يعد كل من أكوا باور وكيبكو شريكين في كلا المشروعين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ15 مليار ريال، فيما تبلغ مدة العقد 25 عاما لكل اتفاقية.
وتوقعت أن يتضح الأثر المالي للتشغيل ابتداءً من النصف الثاني من عام 2028.