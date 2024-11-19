شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الغاز في أوروبا ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية إلى قرب مستوياتها منذ عام.

يأتي هذا في الوقت الذي يشعر فيه المتعاملون بالقلق من تراجع الاحتياطيات خلال الشتاء الحالي، واحتمالات ارتفاع أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة، رغم استمرار تدفق الإمدادات من روسيا عند مستوياتها المعتادة. أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وصعدت أسعار العقود الآجلة القياسية للغاز الأوروبي إلى حوالي 46 يورو لكل ميجاوات/ساعة بعد تراجعها بنسبة 8ر3% في وقت سابق من اليوم.

في الوقت نفسه تواصل شركة الغاز الروسية جازبروم توريد الغاز إلى أجزاء من أوروبا حتى بعد توقف الصادرات إلى شركة أو.إم.في النمساوية يوم السبت الماضي بسبب خلاف بشأن التحكيم.

ويتوقع أن يؤدي انخفاض تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى زيادة الضغوط على الاتحاد الأوروبي لاستيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال. نقل إمدادات الغاز الروسية عبر أوكرانيا وينتهي العمل باتفاقية نقل إمدادات الغاز الروسية عبر الأراضي الأوكرانية بنهاية العام الحالي.

ومن المرجح أن تؤدي موجة البرد المتوقعة في شمال غرب أوروبا إلى زيادة استهلاك الغاز لتلبية احتياجات التدفئة.

وبحلول الساعة الرابعة و23 دقيقة مساء بتوقيت أمستردام جرى تداول العقود القياسية الهولندية بسعر 63ر46 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل.

