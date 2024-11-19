شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 18-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 18-11-2024.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين وهم: بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وبريميم هيلثكير جروب، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والعربية للمحابس، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وفتنس برايم للأندية الصحية.

البورصة تخسر 21 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.251 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.015 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 105.8 ألف عملية لعدد 209 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.43%، والعرب على 6.13%، واستحوذت المؤسسات على 27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.99%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 36.8 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 211.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 25.5 مليون جنيه، 51.6 مليون جنيه، 172.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 30864 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 38250 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 13544 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 8303 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 11503 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 3172 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 8762 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1826 نقطة.

وصعدت أسهم 36 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 145 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 3.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.93%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 4.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.72%.

- حق اكتتاب شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل 1 بسعر إغلاق 37.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.44%.

- بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه بسعر إغلاق 42.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.27%.

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 56.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.23%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 288.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.13%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 85.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.97%.

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 20.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.39%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 7.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.85%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.61%.