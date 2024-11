الامارات | جائزة أوسكار فخرية للمنتج الموسيقي الراحل كوينسي جونز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مُنح المنتج الموسيقي وعازف البوق الأميركي الشهير، كوينسي جونز، بعد وفاته جائزة أوسكار فخرية خلال حفلة مؤثرة في هوليوود، أقيمت أول من أمس، بمشاركة كوكبة من النجوم.

وتوفي عملاق صناعة الموسيقى الأميركية، المعروف بإنتاجه أسطوانات ناجحة لبعض من أهم الأسماء في تاريخ الموسيقى، من فرانك سيناترا إلى مايكل جاكسون، بسبب سرطان البنكرياس، عن 91 عاماً، قبل أسبوعين فقط من تلقيه إحدى أهم المكافآت تقديراً لمسيرته في حفل توزيع جوائز «غوفرنرز أووردز».

وتسلمت ابنته، الممثلة رشيدة جونز، جائزة الأوسكار الفخرية نيابة عنه، وقالت للجمهور إن المنتج الشهير «كان متحمساً حقاً لحضور حفل الليلة».

وأضافت وسط تصفيق حار من الحاضرين: «كان يقول في كثير من الأحيان: عشْ كل يوم كما لو كان آخر يوم في حياتك، وفي يوم من الأيام ستكون على حق، وقد فعل ذلك.. عاش أجمل وأفضل حياة».

وقال الممثل جيمي فوكس أثناء تقديم جائزته: «الحقيقة أن هذا الرجل كان له تأثير قوي أيضاً في عالم السينما».

وأنتج جونز أفلاماً بارزة في هوليوود، بينها «ذي كولر بربل» (The Color Purple)، وحصل على العديد من الترشيحات لجوائز الأوسكار للأغاني والموسيقى التصويرية لأفلام مثل «إن كولد بلاد» (In Cold Blood) و«ذي ويز» (The Wiz).