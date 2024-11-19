الامارات | 1.82 مليون زائر من 200 جنسية يتوّجون ختام «الشارقة للكتاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدل معرض الشارقة الدولي للكتاب، أول من أمس، الستار على فعاليات دورته الـ43 بعد 12 يوماً حافلة بالأنشطة الثقافية والفكرية، استقطب خلالها 1.82 مليون زائر من أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة أكثر من 2500 ناشر وعارض من 108 دول.

كما حقق إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل دولة الإمارات وإمارة الشارقة، بإعلانه للعام الرابع على التوالي أكبر معرض للكتاب في العالم من حيث بيع وشراء حقوق النشر، حيث شهد المعرض خلال 48 ساعة فقط 3000 اجتماع لبيع وشراء حقوق النشر، ما يعكس مكانته الريادية في دعم صناعة النشر العالمية.

وتصدرت الإمارات والهند وسورية ومصر والأردن قائمة الجنسيات الأكثر حضوراً في المعرض، أما من حيث الفئات العمرية، فشكل الزوار من غير الطلاب الذين تراوح أعمارهم بين 35 و44 عاماً النسبة الأكبر بـ32.18%، ثم الفئة العمرية بين 25 و34 عاماً بنسبة 31.67%، ثم الشباب من 18 إلى 24 عاماً بنسبة 13.7%، كما استقبل المعرض 135 ألف طالب وطالبة من مختلف مدارس الدولة، ما يعكس الاهتمام المتزايد بنشر ثقافة القراءة بين الأجيال الصاعدة.

وبلغت نسبة الرجال من زوار المعرض 53.66%، بينما شكّلت النساء 46.36% من إجمالي الزوار، ما يعكس تنوعاً واسعاً في قاعدة الحضور واهتماماً مشتركاً بين الجنسين بالمحتوى الثقافي والفكري الذي يقدمه المعرض، وخلال أيام المعرض تم إطلاق أكثر من 1000 كتاب جديد.

ووجّه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال المعرض، بتخصيص مبلغ 4.5 ملايين درهم لدعم مكتبات الشارقة العامة والحكومية بجديد إصدارات الناشرين المشاركين في الدورة الـ43.

وفي تعليقه على ختام الدورة الـ43 من المعرض، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب أحمد العامري: «تمثل الأرقام التي حققها معرض الشارقة للكتاب في دورته الحالية إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل الشارقة الحضاري، فاستقبال مليون و800 ألف زائر، واستضافة أكثر من 2500 ناشر وعارض من مختلف أنحاء العالم، حوَّلا الحدث من (معرض كتاب) إلى (مجتمع كتاب) يمثل مشروعاً ثقافياً شاملاً وبيئة متكاملة تجمع صناع الكتاب والقراء وتربط كل الأطراف الفاعلة في هذا القطاع».

وأضاف: «هذا الإنجاز يُبرز القيمة العالمية للمشروع الثقافي الذي أرسى دعائمه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فمن خلال جهود الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أصبح المعرض نموذجاً ملهماً لمجتمع يُعنى بالكتاب وكل ما يرتبط بصناعته، بما يسهم في تعزيز ثقافة القراءة ودعم قطاع النشر على الصعيدين المحلي والعالمي».

أحمد العامري:

. المعرض أصبح مجتمعاً متكاملاً يحتضن صنّاع الكتاب والقراء تحت سقف واحد.