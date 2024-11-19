تكنولوجيا: OnePlus تستعد لإطلاق Big Pad Pro بشاشة 13 بوصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أفاد تقرير جديد من منصة WHYLAB الصينية أن OnePlus تستعد لتوسيع مجموعة أجهزتها اللوحية عبر إطلاق إصدار أكبر من جهازها الرائد OnePlus Pad Pro. من المتوقع أن يأتي هذا الطراز الجديد بشاشة مقاس 13 بوصة، مما يوفر مساحة أكبر للاستخدامات الإنتاجية والترفيهية والإبداعية.

وعلى الرغم من قلة التفاصيل المتاحة، يُرجّح أن يحتفظ الإصدار الأكبر بالعديد من الميزات الرئيسية للإصدار الحالي، مثل معالج Snapdragon 8 Gen 3 الذي يضمن أداءً قويًا وقدرة عالية على تعدد المهام.

الترقية الأبرز في هذا الطراز هي دقة العرض، حيث تشير الشائعات إلى أنها ستبلغ 3840 × 2400 بكسل لتقديم صور فائقة الوضوح. ومع ذلك، قد يكون سطوع الشاشة أقل بقليل، إذ يصل إلى 600 نتس/المتر المربع، مقارنة بـ 900 نتس في الطراز مقاس 12.1 بوصة.

من المتوقع أيضًا أن يحافظ الجهاز على معدل تحديث 144 هرتز ومعدل أخذ عينات لمس 240 هرتز لتجربة تنقل سلسة واستجابة فائقة.

وفي سياق ذي صلة، أشار تقرير صدر في يوليو إلى أن شركة Oppo تعمل على جهاز لوحي جديد يُعتقد أنه سيكون إصدارًا معاد تسميته من OnePlus Pad Pro.

من المرجح أن يكون هذا الإصدار الأكبر هو نفسه Oppo Pad 3 المرتقب. وفقًا للتقرير، سيأتي الجهاز بخيارات ألوان تشمل الذهبي والأزرق، مع خيارات ذاكرة عشوائية بسعات 8 جيجابايت، 12 جيجابايت، و16 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت.

إذا حافظ الجهاز اللوحي على باقي الميزات الحالية، فمن المتوقع أن يشمل إعداد مكبر صوت رباعي، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل مزودة بفلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. كما يُرجح أن يحتفظ الجهاز ببطارية بسعة 9510 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع SuperVOOC بقوة 67 واط.

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