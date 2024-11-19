فنانة مغربية تثير الجدل بإعلان طلاقها

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة المغربية هند السداسي جدلاً واسعًا على مواقع التواصل، بعد إعلانها طلاقها عبر خاصية الحالة عبر حسابها الخاص، وكتبت تعليقاً: "أدركت أكبر خطأ في حياتي، وأنا أتحمل مسؤوليته.

.. الآن سأتجه للقضاء لضمان الانفصال عنك". كما أكدت في مقطع فيديو أنها ستطالب بحقوقها من طليقها بعد تراجعها عن الطلاق بالتراضي، متوعدة بالكشف عن تفاصيل القضية قريبًا.

هذا الإعلان قوبل بإنتقادات واسعة من المتابعين، إذ إتهمها البعض بالسعي لإثارة الجدل قبيل طرح أغنيتها الجديدة، مؤكدين أن الأمور الشخصية يجب أن تُحل في نطاق محكمة الأسرة بعيدًا عن وسائل التواصل.

يذكر أن السداسي كانت قد أعلنت زواجها في شهر نيسان الماضي.