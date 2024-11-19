هدى المفتي تستعين بـ دوبليرة في مسلسل "موعد مع الماضي" .. لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية هدى المفتي تفاصيل مشاركتها في مسلسل "موعد مع الماضي"، الذي عُرضت منه حلقتان في الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأوضحت خلال مؤتمر صحفي نظمته "نتفليكس"، أنها تعلمت الغطس لتأدية مشاهد صعبة، إلا أنه تمت الاستعانة بـ"دوبليرة" بسبب مشاكلها في التنفس، وأشارت إلى أن التصوير في الغردقة خلال شهر تموز، كان تحديًا بسبب الطقس المتغير، ووصفت شخصيتها في المسلسل بأنها معقدة ومليئة بالتحديات.



المسلسل من بطولة الممثلين آسر ياسين، صبا مبارك، هدى المفتي وشريف سلامة، ويتناول قصة يحيى (آسر ياسين)، الذي يسعى لكشف لغز مقتل شقيقته "نادية"، بعد قضاء 15 عامًا في السجن بتهمة باطلة.