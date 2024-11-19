موضة تسريحات الشعر القصير لشتاء 2024.. تألقي بها على غرار النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 01:20 مساءً - تعد تسريحات الشعر القصير موضة رائجة بقوة هذا الشتاء، بخاصة أنها تساعدك في الحصول على إطلالة ناعمة وأنثوية، أكثر شباباً وحيوية، كما أنها لا تحتاج إلى الكثير من الجهد والوقت على عكس التسريحات المعقدة. وما يميز تسريحات الشعر القصير أنها عملية جداً كونها تناسب كل الأوقات والأعمار. فإذا كنت ترغبين في الحصول على إطلالة لافتة ترتكز على تسريحة الشعر القصير هذا الشتاء، يمكنك أن تستوحي أجمل تسريحات الشعر القصير من النجمات اللاتي تألقن بقصات شعر قصيرة مع تسريحات منوعة وجذابة أبرزت ملامحهن الجمالية.

ومن "الخليج 365"، نرصد لك باقة مميزة من تسريحات الشعر القصير على طريقة النجمات لشتاء 2024، اعتمديها إذا كنت من محبات هذا اللوك.

تسريحة الشعر المبلل القصير من فرح الصراف

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لمحبات قصة الشعر القصير جداً، مع تسريحة الشعر المبلل المسرح بالكامل إلى الخلف، ننصح بتسريحة الفنانة فرح الصراف التي تألقت في إحدى تسريحات شعرها القصير بالشعر المبلل مع خصل الغرة المبللة المنسدلة على الوجه، هذه التسريحة تعطي طابعاً كلاسيكياً جريئاً وتزيدك جاذبية خاصة إذا تم تنسيقها مع مكياج كلاسيكي بصيحة أحمر الشفاه البارز، وقد تناسبك في فصل الشتاء مع إطلالة سبور عصرية.

تسريحة الشعر الكاريه المالس من ديمة قندلفت

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وإذا كنت تفضلين تسريحة ناعمة وخفيفة، لا تترددي في اعتماد تسريحة الفنانة ديمة قندلفت التي اختارت تسريحة الشعر المالس الكاريه مع لمّ الشعر من أحد الجوانب إلى الأعلى بأكسسوار ناعم، هذه التسريحة تليق بصاحبات الوجه الدائري وتناسب كل الأوقات والأعمار كونها تعد شبابية وتعطي طابعاً عصرياً ناعماً.

تسريحة الشعر الكاريه الستريت مع الغرة القصيرة من هند البلوشي

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وإذا كنت ممن يفضلن قصة الغرة القصيرة مع الشعر الكاريه، قد تناسبك تسريحة الفنانة هند البلوشي التي اختارت في إحدى إطلالاتها تسريحة الشعر الكاريه القصير الستريت مع الغرة القصيرة الكثيفة التي غمرت الجبين بالكامل، قد تزيد هذه التسريحة من نعومة جمالك لتبدين أكثر شباباً وأصغر سناً، وتليق عليك في كافة المناسبات والأوقات.

تسريحة الشعر الويفي الجانبية من سلافة معمار

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ولتتألقي في مناسبتك بشعرك القصير، يمكنك اعتماد تسريحة الشعر الويفي الجانبية على طريقة الفنانة سلافة معمار التي اعتمدتها في إحدى إطلالاتها بشعرها الكاريه الأشقر مع الغرة العالية عن الجبين والمسرحة جانبياً مع الشعر، ومع مكياجها الزهري الناعم يمكنك التألق على طريقتها لتبدين أكثر نعومة وجاذبية.

تسريحة الشعر القصير نصف المرفوع على غرار غدير سلطان

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وعلى طريقة الفنانة غدير سلطان، يمكنك التألق بشعرك القصير من خلال تسريحة الشعر نصف المرفوع مع الغرة القصيرة على الجبين وخصل الشعر المنسدلة على جانبي الوجه، هذه التسريحة تليق بالوجه الدائري وصاحبات الملامح الناعمة، وتعد من أكثر تسريحات الشعر القصيرة شباباً وعصرية بخاصة للشابات في الحياة الجامعية والعملية.

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تسريحة ذيل الحصان من هيا عبد السلام

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وإذا كنت من صاحبات تسريحة الشعر القصير المرفوعة، ننصحك بتسريحة الفنانة هيا عبد السلام التي اختارت تسريحة ذيل الحصان الويفي بشعرها الكاريه مع الفرق الوسطي للغرة الويفي المنسدلة على جانبي الوجه، ويناسب هذه التسريحة مكياج ترابي خفيف في فصل الشتاء، مع إطلالة دافئة تقيك من البرد القارس، كما أنها تناسب الأعمار كافة.

تسريحة الشعر المبلل القصير من غادة عبد الرازق

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وتليق تسريحة الشعر المبلل المسرح بالكامل إلى الخلف على الكثير من السيدات صاحبات الشعر القصير بخاصة أنها تلفت الأنظار في المناسبات وتعطي طابعاً جذاباً ولافتاً، ومن وحي الفنانة غادة عبد الرازق يمكنك اختيار هذه التسريحة في مناسبتك الشتوية لتحصلي على إطلالة أنيقة وراقية مع مكياج مميز يبرز جمالك.

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