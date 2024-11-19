الخليج اليوم .. السعودية تنضم للتحالف الدولي ضد الجوع والفقر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أشاد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بإطلاق البرازيل لـ "التحالف الدولي ضد الجوع والفقر"، مشيراً إلى أن السعودية تعتبره خطوة مهمة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي العالمي، معلنًا أن السعودية سوف تصبح جزءًا من هذا التحالف الذي يتماشى مع أهدافها التنموية، ودورها العالمي في هذا الصدد، والذي تعبّر عنه برامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والصندوق السعودي للتنمية، بالإضافة إلى مساهماتها العالمية في برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعم الدول النامية، حسب ما ذكر.





جاء ذلك في أثناء رئاسة وفد بلاده في افتتاح قمة دول العشرين في البرازيل، نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، افتتح مجموعة العشرين بالدعوة إلى تشكيل تحالف عالمي ضد الجوع والفقر «للقضاء على هذه الآفة التي تمثل عاراً على الإنسانية».